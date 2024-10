Fosso della Noce, prima grana per Mascia 

In mezzo a due fuochi e a un “canalone”. Il sindaco Giuseppe Mascia sta per affrontare la sua prima vera grana da inizio mandato, eredità della precedente amministrazione. L’opera di mitigazione del rischio idrogeologico nel Fosso della Noce, approvata dai Civici la scorsa consiliatura, continua a essere la bestia nera di comitati e associazioni che, per più di un anno, hanno incrociato le spade con l’ex primo cittadino Campus contestandone il progetto. Bollato come “ecomostro” e osteggiato a più riprese tra diffide e manifestazioni mentre, nel frattempo, l’idea si concretizzava in un appalto da 5 milioni di euro vinto e assegnato, con lavori da realizzare entro la fine del 2026. E ora, la compagine del “no” alla realizzazione dell’alveo da 890 metri, che attraverserà i terrapieni di viale Trento e Trieste, torna alla carica incontrando questo pomeriggio il primo cittadino. I rappresentanti dell’Intercomitato e del Comitato Ambiente, quelli di Italia Nostra e di Earth Gardeners, esporranno a Mascia la paura che il semaforo verde all’iniziativa si trasformi in cantieri a breve giro di posta e al “tradimento” della volontà di quei 5mila che hanno espresso il niet al canale con una petizione nel 2023. Tra le righe si intuisce che sarebbe pure un voltafaccia verso coloro che hanno sostenuto il leader del Campo largo locale alle recenti elezioni.

