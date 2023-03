Fosso della Noce, la raccolta delle firme  

Dal banchetto alla panchina. Negato dal sindaco l’uso del suolo pubblico per la raccolta firme contro il canale del Fosso della Noce, l’Intercomitato dei quartieri si arrangia, ieri all’Emiciclo Garibaldi, sulle sedute della piazza. «Lo facciamo in forma ambulante- ironizza Uccio Virdis, presidente del comitato Cappuccini- perché stanno facendo di tutto per ostacolarci». Il riferimento è al primo cittadino, Nanni Campus, che spiega così il suo “no” all’iniziativa: «Il Comune non può avallare un punto di raccolta che fa totale disinformazione sull’argomento». Al centro della disputa c’è un’opera da cinque milioni che dovrebbe eliminare il rischio idrogeologico attraverso un “canalone”. «A me sembra- riferisce una residente della zona- un progetto di vecchio stampo e che non rispetta l’ambiente». È il leit-motiv dei firmatari, molti dei quali abitanti di un’area che va da viale Trento e supera viale Trieste. «Ma al di là di quel che pensiamo- accusa Giampaolo Mameli, membro dell’associazione- trovo grave che il sindaco ci impedisca di piazzare i tavolini per le firme solo perché non condivide la petizione». Di «squallido atto di censura» parla poi il Pd in un post sui social. «Ma qui consiglieri comunali non se ne sono visti- chiarisce Nicola Ribichesu, vicepresidente del comitato- a parte due della maggioranza che non hanno però firmato». Sul dialogo chiesto dai quartieri ribatte ancora Campus: «Ci si confronta su proposte di carattere tecnico. Devono portare qualcosa di concreto». Al momento di tangibile ci sono circa 1.400 firme, su carta e sul web. «Noi non ci fermiamo qui- annuncia Virdis- un giorno andremo in corteo dal sindaco per chiedergli di non devastare la città». Palazzo Ducale è avvertito.

