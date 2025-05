Fosso della Noce, il progetto sarà rivisto 

Firmato ieri il contratto da 4 milioni e 200mila euro tra il Comune e il raggruppamento di imprese, il cui capofila è “Consorzio stabile progettisti costruttori”, per l’intervento di mitigazione del rischio idrogeologico nel Fosso della Noce. Un progetto però che, assicura il sindaco Giuseppe Mascia, “sarà completamente rivisto”. Il cosiddetto “canalone” voluto dalla precedente amministrazione consisteva in un alveo da 890 metri, in gran parte a cielo aperto, destinato ad arginare eventuali piene e l’allagamento di strade e case. Il timore era che, nel caso di un’alluvione, l’acqua potesse superare i terrapieni di viale Trieste e di Viale Trento raggiungendo il Rio San Giovanni. La soluzione al tempo contemplata è stata però respinta dalla nuova giunta, anche se rimane l’obiettivo di mettere in sicurezza la valle ma non con quanto programmato, ritenuto da Mascia “troppo impattante, molto costoso, eccessivo rispetto al rischio idraulico che dovrebbe contenere e vincolante per il futuro dell’area”. «Realizzeremo- annuncia il primo cittadino -un grande parco urbano, una cerniera verde tra diversi punti della città, che assolva varie funzioni sociali, contribuisca alla rigenerazione di Sassari Vecchia e dei quartieri vicini e mitighi gli effetti dei cambiamenti climatici». In definitiva, chiosa il sindaco: «Io il canalone non lo faccio».