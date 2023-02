Fosso della Noce, il Comune va avanti 

Nessuna marcia indietro del Comune sul Fosso della Noce. L’opera in cantiere per mettere al sicuro la valle dal rischio idrogeologico rimarrà invariata. È quanto emerge dall’incontro a Palazzo Ducale, voluto dal sindaco Nanni Campus, tra i tecnici dell’amministrazione e i docenti universitari e del Cnr autori di una lettera critica sulle soluzioni escogitate per l’intervento. Affermazioni di cui il dirigente del settore Infrastrutture, Fabio Spurio, ha chiesto ragione visto che nel comunicato si ipotizzavano presunti errori progettuali che, se accertati, avrebbero portato alla revoca del bando.

Ma i quattro docenti e ricercatori hanno risposto che il loro intento era solo quello di mettersi a disposizione per dare un contributo anche in forma gratuita. Dopo il chiarimento, è arrivata la descrizione dell’opera fatta dal progettista Fabio Cambula, soprattutto dei passaggi più complessi come la dimensione dei canali, ritenuta quella minima per le norme in vigore. Ribadita poi la valenza naturalistica dell’intervento grazie anche a una tecnica a basso impatto ambientale come il “microtunneling”. L’apporto degli universitari, hanno suggerito i tecnici, potrebbe essere simile a quello dell’ateneo cagliaritano, che si spende da anni perché la Regione recepisca, nel Piano di Assetto Idrogeologico, alcune modalità di calcolo idraulico innovative. (e.fl.)

