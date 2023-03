Fosso della Noce, è scontro 

«Non basta fare un'apertura nei due terrapieni di viale Trento e viale Trieste per evitare pericoli di esondazione e frane. Il progetto rispetta le leggi nazionali e regionali»: così hanno spiegato gli ingegneri Spurio, del Comune di Sassari, e Cambula, del pool di progettisti, nella commissione dei lavori pubblici dedicata alla messa in sicurezza per la vallata del Fosso della Noce. Lavori che beneficiano di un finanziamento ministeriale di 5 milioni e di uno regionale da 460 mila euro per la progettazione. Già bandita la gara d'appalto per il progetto di fattibilità che premierà criteri tecnici e non solo economici. L'esito è atteso per la metà del mese.

Il progetto preliminare

L'ingegnere Fabio Cambula lo ha illustrato alla commissione presieduta da Manuel Alivesi. «Bisogna mettere in sicurezza un pezzo di città gravato da una pericolosità molto elevata (nella mappa evidenziata in blu-viola) per eventi che purtroppo non sono più eccezionali ma frequenti, vedi Capoterra, Bitti e Olbia. Il Fosso della Noce ha necessità di un'incisione che consenta alle acque di raggiungere la valle del Rosello».

Il canale sarà a cielo aperto e come specificato «sarà largo sette metri, in terra, con rivestimento in massi rinverditi, mentre il calcestruzzo sarà utilizzato dove c'è già e non è possibile fare altrimenti per la presenza anche di parcheggi. In questo caso si parla di tre metri. L’attraversamento dei due terrapieni avverrà con basso impatto ambientale, quindi niente scavo a cielo aperto con detriti e inquinamento acustico, ma tecnica costosa con microgallerie che passeranno sotto i terrapieni limitando gli scavi. Quindi niente interruzione del traffico e non si disferanno i lavori già realizzati in viale Trento e viale Trieste».

Opposizione