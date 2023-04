Fosso della noce, diffida al Comune 

Dalla raccolta firme alle carte bollate. Il caso del “canalone” nel Fosso della Noce, l’opera comunale da 5 milioni di euro ideata per mitigare il rischio idrogeologico, si arricchisce di un nuovo capitolo. Che inasprisce i toni con una diffida contro Palazzo Ducale presentata dallo studio legale milanese Dini-Saltalamacchia, specializzato in diritto e tutela dell’ambiente e incaricato dai comitati Ambiente e del quartiere Cappuccini di Sassari. Nel documento si ripercorrono le motivazioni della contrarietà al progetto e, soprattutto, si intima il Comune di “sospendere in autotutela il procedimento amministrativo in corso”. In caso contrario, conclude l’avvocata Veronica Dini, “i miei assistiti adiranno le sedi giudiziarie competenti, al fine di tutelare i propri diritti”. Tra premesse e criticità, gli argomenti sfavorevoli dell’intercomitato sono quelli noti, dai presunti danni ambientali fino alla contraddizione con il Puc, scrivono, “che considera la vallata un parco urbano”. La novità sono i suggerimenti alternativi degli estensori della diffida, che chiedono di intervenire sui terrapieni di viale Trento e viale Trieste, pericolosi “tappi” del deflusso idrico nel caso di un evento climatico estremo. E una delle soluzioni sarebbe quella di aprirvi dei varchi come già prospettato nel 2013, sottolineano, da Fabio Cambula, ingegnere e progettista dell’attuale opera. (e.fl.)

