Fosso della Noce: conto alla rovescia  

Fosso della Noce: sì, no, vedremo. Sul celebre canalone, destinato a mitigare il rischio idrogeologico nella vallata, si attendono risposte a breve dal sindaco Giuseppe Mascia.

E la vicina esposizione delle linee programmatiche dovrebbe essere il momento della verità per l’opera finanziata da ministero dell’Interno e Regione grazie al Pnrr con circa 5,5 milioni di euro complessivi. L’intervento prevede la realizzazione di un canale in cemento, largo 7 metri e profondo 2,5, per permettere il flusso regolare delle acque tra via Oriani e viale San Francesco scongiurando così il pericolo di esondazioni.

Una possibilità che, nel caso di un evento climatico estremo, potrebbe avere il via libera dei due terrapieni di viale Trento e Trieste, dighe che intralcerebbero lo scorrimento idrico con conseguenze insidiose. Il lavoro è stato voluto con forza dalla precedente giunta civica guidata dal sindaco Nanni Campus che, sul suo cammino, ha incontrato l’opposizione di cittadini e intercomitati, concretizzatasi lo scorso anno in raccolte firme, marce per le vie di Sassari e distinguo polemici di alcuni ricercatori del Cnr. Forze trasversali in disaccordo con le stime fatte sui pericoli e assertori della inutilità del canalone.

Una protesta appoggiata con qualche timidezza da chi allora era minoranza a Palazzo Ducale e invece ora ne è la guida, e che dovrà affrontare la grana dell’appalto già assegnato a giugno. Da una eventuale marcia indietro potrebbero infatti conseguire cause legali e pesanti sanzioni per il Comune.

