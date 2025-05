«Fossi e incidenti, è una strada-trappola» 

Una strada che si è trasformata in una trappola. Questo il destino della comunale tra Sestu e Assemini, nel tratto della località Sa Scala Perda dove una manciata di famiglie è diventata ostaggio di una cunetta; qui complice le piogge e l’usura si è formato un enorme fosso che rende difficile passare in auto. Ma è anche pericoloso per gli altri automobilisti che sfrecciano sulla strada principale.

Le proteste

«Ormai siamo davvero in una situazione di rischio, speriamo che qualcuno ci possa aiutare. Faremo il possibile per farci notare e dare visibilità alle nostre richieste», racconta Alessandro Mameli. Lui come altri ha scelto di abitare qui in un piccolo angolo di paradiso campagnolo ma con qualche controindicazione: «Dipendiamo totalmente dall’auto per fare commissioni, e ogni volta passando di là c’è il rischio di sfasciarla». Anna Maria Ugas, che qui ha anche un terreno agricolo, continua: «Abbiamo una figlia con una disabilità, il rischio è di trovarsi isolati, mentre lei deve poter andare dove vuole liberamente. Viviamo qui da sempre, è una bella zona, ma purtroppo ormai a rischio». E c’è dell’altro: «Il limite qui sarebbe di 50 km orari, ma sfido chiunque a trovare qualcuno che lo rispetta». Come ricorda Luigi Argiolas, «ci sono stati anche incidenti, alta velocità e fondo stradale danneggiato sono un mix pericoloso».

Sicurezza a rischio

Uno degli incidenti lo racconta proprio Anna Maria Ugas: «Stavamo tornando a casa e abbiamo messo la freccia per svoltare. Qualcuno si è fermato, qualcun altro no, così abbiamo dovuto bloccarci in mezzo alla strada, e qualcuno ha addirittura tentato il sorpasso. E in un attimo si sono scontrati, una delle auto è finita nella cunetta e si è ribaltata». La situazione è complicata anche perché in quel punto c’è una curva con poca visibilità. E anche chi accosta deve farlo il più piano possibile. Il problema va avanti da tempo; non sempre ci sono le risorse per riparare tutti i buchi stradali e non è nemmeno semplice chiarire le competenze di questo tratto che rientra nella zona di Sestu mentre Assemini inizia dopo poche centinaia di metri.

Le richieste

E c’è anche chi vorrebbe un dosso o un autovelox ma non è facile trovare lo spazio per installarli. «Per quanto riguarda lo stato della cunetta svolgeremo verifiche con i nostri uffici tecnici», spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni. Per la sindaca Paola Secci: «Purtroppo le abbondanti piogge hanno creato delle buche profonde. Stiamo reperendo le risorse per intervenire».

