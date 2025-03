«Fosse Ardeatine, una ferita lacerante» 

Con una corona di alloro, il silenzio e i nomi scanditi di ognuna delle 335 persone, civili e militari, trucidate dai nazisti e nascoste nelle cave romane lungo la via Ardeatina, la politica ha reso omaggio alle vittime dell’eccidio del 1944. A farlo è stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella cerimonia che ha ricordato le Fosse Ardeatine 81 anni dopo. Da Giorgia Meloni, un messaggio che condanna «una delle ferite più laceranti inferte a Roma e all’Italia intera», ricordando che l’eccidio fu «perpetrato dalle truppe naziste di occupazione come rappresaglia per l’attacco partigiano di via Rasella». Parole che rivelano un’omissione, dicono Pd e Azione: per Meloni, la responsabilità fu solo dei nazisti. «Non una parola sulla collaborazione e responsabilità dei fascisti come il questore Caruso», dice il presidente dell’Anpi Gianfranco Pagliarulo. Il riferimento è all’allora prefetto di Roma, Pietro Caruso, che «fornì a Kappler un elenco di 50 prigionieri».

