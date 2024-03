Fosse Ardeatine, Anpi contro Meloni 

Ancora polemiche sull'omaggio alle vittime delle Fosse Ardeatine. Esattamente come un anno fa, quando il ricordo della premier Giorgia Meloni dei «335 italiani innocenti massacrati» sollevò la reazione di Anpi e della sinistra per non avere sottolineato l'estrazione antifascista delle vittime, ora è sempre l'Associazione partigiani ad andare all'attacco. L'Anpi infatti critica il messaggio della presidente del Consiglio, che parla della responsabilità dei nazisti «dimenticando le responsabilità dei fascisti».

Il messaggio

«Oggi l'Italia onora e rende omaggio alla memoria delle 335 vittime dell'eccidio delle Fosse Ardeatine, terribile massacro perpetrato dalle truppe di occupazione naziste come rappresaglia dell'attacco partigiano di via Rasella. Ricordare cosa accadde in quel funesto 24 marzo di ottant'anni fa è un dovere di tutti», ha sottolineato Meloni. Parole che suscitano la reazione dell'associazione dei partigiani. «Ancora una volta la presidente del Consiglio omette e confonde», la replica di Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale dell'Anpi: «Non parla della responsabilità dei fascisti italiani, a cominciare dal questore Caruso che fu condannato a morte per aver approntato la lista di 50 persone da sopprimere alle Ardeatine. Non dice che le vittime furono in grande maggioranza antifascisti ed ebrei. È la solita rilettura capziosa della storia che tende sempre a coprire le responsabilità dei fascisti e a negare il valore dell'antifascismo».

Le voci della politica

Se il capogruppo di FdI alla Camera Tommaso Foti ricorda i «335 italiani trucidati dalle truppe di occupazione naziste», di «orrori del nazifascismo» parla invece, nel suo omaggio alle vittime dell'eccidio, la segretaria del Pd Elly Schlein che stigmatizza anche chi "«orrebbe cancellarne la memoria». Il forzista Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera, ricorda «la grande infamia nazifascista». A ricordare quel momento tragico della storia italiana sono state ieri tutte le maggiori istituzioni del Paese. Per il presidente del Senato Ignazio La Russa, che ricorda «l'uccisione da parte dei nazisti» di 335 italiani, «quanto avvenne il 24 marzo 1944 è un orrore di fronte al quale ci si può solo inchinare». Per il presidente della Camera Lorenzo Fontana si tratta di «una data simbolo della crudeltà dell'occupazione nazifascista».

