Forze speciali russe falcidiate, la rivelazione nei file Usa 

Washington. La guerra in Ucraina ha falcidiato le forze d’élite russe, le cosiddette Spetsnaz, e ci vorranno anni per rinfoltirne i ranghi, con gravi danni alle operazioni speciali di Mosca in tutto il mondo.

Questa la valutazione dell'intelligence americana contenuta in uno dei file del Pentagono trapelati in questi giorni di cui il Washington Post ha preso visione in esclusiva. Nelle carte classificate, gli 007 Usa spiegano che quando Mosca ha lanciato l'invasione le unità speciali, che di solito vengono utilizzate in missioni segrete e ad alto rischio (tra le quali pare ci fosse anche quella di uccidere il presidente Volodymyr Zelensky), sono state mandate a combattere in prima linea dai generali russi, «scettici sulle capacità delle fanteria di vincere la guerra». Il risultato per le Spetsnaz è stato disastroso, con un battaglione in particolare, il 22esimo, che ha perso il 90-95% dei suoi uomini. Per gli analisti, le forti perdite nelle fila delle Spetsnaz hanno condizionato l'andamento della guerra impedendo ai russi di supportare le operazioni di combattimento convenzionali con tattiche segrete e piani speciali. Nei documenti si parla anche del contributo dell'Europa al conflitto in Ucraina e dei ritardi di alcuni Paesi nella consegna delle armi. Le carte rivelano che al 23 febbraio soltanto il 31% dei 200 carri armati promessi dall'Europa sono arrivati in Ucraina.

