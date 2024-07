Forze le auto in sosta: arrestato per tentato furto 

Ha cercato di forzare la portiera di un’auto parcheggiata in viale Buoncammino ma è stato notato da un passante che ha prontamente dato l’allarme: sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile a fermare Francesco Fadda, 58 anni senza fissa dimora, accusandolo di tentato furto e danneggiamento. Non solo su una vettura ma anche su altre due sempre nella stessa zona.

Fadda (difeso dall’avvocato Raffaelangelo Demuro), secondo la ricostruzione dei militari, ha provato ad aprire due vetture, una Bmw e una Jeep Renegade, danneggiando anche lo specchietto retrovisore di una Renault Clio. Le tre auto erano parcheggiate tra viale Buoncammino, viale Sant'Ignazio da Laconi e via Nicolodi. Il blitz dell’uomo, forse alla ricerca di qualche soldo e oggetto all’interno degli abitacoli delle vetture, è stato però notato da un passante. Pochi istanti e sono arrivati i militari del nucleo radiomobile: Fadda era ancora nella zona, e stava provando a forzare lo sportello della Bmw. I carabinieri lo hanno identificato e, dopo aver raccolto le querele dei proprietari delle auto, lo hanno arrestato. È stato accompagnato nelle camere di sicurezza della caserma di via Nuoro in attesa del processo per direttissima.

RIPRODUZIONE RISERVATA