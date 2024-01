Forze iraniane sequestrano una petroliera 

Teheran. Una delle rotte chiave per il commercio via mare, già scossa dalla violenza degli Houthi, registra un ulteriore incidente che minaccia la sicurezza della navigazione e alimenta le tensioni tra agli alleati e i nemici di Israele, sullo sfondo della guerra a Gaza. L’Iran ha sequestrato una petroliera nel Golfo di Oman come un atto di rappresaglia contro gli Stati Uniti, che l’anno scorso avevano confiscato lo stesso cargo, carico di greggio di Teheran. La reazione di Washington è stata netta, con la richiesta del rilascio “immediato” dell’imbarcazione e del suo equipaggio.

La zona del blitz iraniano è contigua al Mar Rosso, dove i ribelli yemeniti hanno avvertito che continueranno ad attaccare i mercantili occidentali per marcare il sostegno alla causa palestinese. La St Nikolas, battente bandiera delle Isole Marshall e gestita da una società con sede in Grecia, è stata abbordata nelle acque tra l’Iran e l’Oman da almeno quattro persone armate in uniformi militari nere, che hanno deviato la rotta verso le acque territoriali iraniane. La marina di Teheran ha poi confermato di aver sequestrato la nave e di averla condotta in un porto del Paese, incluso l’equipaggio (17 filippini e un greco), «in conformità con un ordine del tribunale», come risposta «al furto di petrolio iraniano da parte degli Stati Uniti» nella stessa imbarcazione. Il precedente risale a maggio, quando gli Usa avevano sequestrato il cargo, che allora si chiamava Suez Rajan (e trasportava un milione di barili), perché accusato di avere petrolio iraniano in violazione delle sanzioni: una guerra economica scoppiata dopo l’uscita di Donald Trump dall’accordo sul nucleare, a cui Teheran ha risposto negli anni successivi con misure definite “occhio per occhio”, confiscando altre imbarcazioni civili. Nel caso della St Nikolas, gli americani hanno condannato l’azione iraniana: un «sequestro illegale che interrompe il commercio internazionale», ha denunciato il portavoce del Dipartimento di Stato Vedant Patel.

