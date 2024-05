Forze in campo ridotte all’osso:  la speranza è che continui la tendenza al ribasso dei roghi  

Non resta che sperare nei numeri e nelle statistiche, con la loro continua tendenza al ribasso negli ultimi anni. Perché la progressiva riduzione degli interventi dei mezzi aerei contro gli incendi, in Sardegna, in questa fase è l’unica buona notizia: con meno elicotteri a disposizione – salvo trovate dell’ultimo momento – e un drastico ridimensionamento degli uomini (e delle donne) schierati sul campo, si può solo confidare nella conferma della flessione riportata nell’ultimo Piano regionale antincendi, approvato con delibera della Giunta regionale lo scorso 30 aprile. Tra i documenti c’è anche il bilancio delle stagioni di contrasto ai roghi dal 2000 a oggi. E un intero capitolo è dedicato agli interventi dei mezzi aerei, diminuiti con il passare del tempo.

Il bilancio del 2023

Tra maggio e settembre 2023 sono stati necessari 321 interventi degli elicotteri della flotta regionale e 48 del “Centro operativo aereo unificato”. Che tradotto dal linguaggio degli uffici significa: i Canadair si sono alzati in volo 48 volte. Per capire la portata dei numeri è sufficiente un confronto con il 2007. A guardare il grafico della Regione sembra di fare i conti con un disastro: risulta che gli elicotteri quell’anno fossero stati impiegati quasi 700 volte, i velivoli della flotta nazionale poco meno di 600. Nel confronto tra il periodo 2000-2013 e 2014-2023 l’uso dei Canadair si è ridotto del 25% sugli incendi boschivi e del 72% sui non boschivi.

L’analisi

«Nelle ultime stagioni antincendio si è assistito ad una progressiva riduzione del ricorso all'intervento dei mezzi aerei sia regionali che nazionali», si legge nel provvedimento varato dall’esecutivo della Giunta Todde. Sulle cause del miglioramento delle azioni di contrasto viene fatta una breve analisi: «Ciò è in parte dovuto al susseguirsi di stagioni estive anomale caratterizzate da brevi periodi di caldo siccitoso (bolle di calore) alternati a periodi piovosi», è la tesi, «ma anche da una riduzione degli incendi boschivi. Tale dato può essere letto anche in termini di maggior efficacia nella lotta da parte delle squadre terrestri». Ma è ovvio che abbiano pesato anche fattori meteorologici e ambientali, visto che si è registrato un «decorso stagionale favorevole, caratterizzato da abbondanti piogge ad inizio campagna (...) che ha favorito l’insorgenza di pochi “grandi eventi”».

L’altra faccia

Ma a scorrere il documento si scopre che il ricorso all’aiuto dal cielo contro i roghi si sarebbe potuto ulteriormente ridurre. Ma c’è un problema: a terra ci sono sempre meno squadre. «L’intervento dei mezzi aerei in questi anni», si legge ancora, «è in parte legato alla sofferenza, in termini di carenza umane, dell’apparato di lotta a terra costituito sia da risorse dell’Agenzia Forestas che da quelle del Corpo Forestale». L’età media degli operatori schierati sul campo «è sempre più alta», quindi si registra «il conseguente aumento delle inidoneità unitamente ai progressivi pensionamenti» che hanno comportato la notevole riduzione «del personale attivo delle squadre a terra, comportando di conseguenza l’ausilio degli aerei per le opere di spegnimento». (e . fr. )

