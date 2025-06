Forze dell’ordine e cittadini invadono piazza del Carmine, gli stand contro il degrado 

Piazza del Carmine torna lentamente ad essere vissuta dai cittadini grazie all’ampio programma di iniziative “Carmine 2025”, voluto dal Comune per valorizzazione la piazza, tristemente famosa per il degrado e la microcriminalità, e renderla vivibile.

Tutti in piazza

Una di queste iniziative si è svolta ieri con protagonisti Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Croce Rossa e Corpo Militare della Croce Rossa. Ognuno ha allestito gazebo informativi e dimostrativi. Sono stati esposti mezzi, attrezzature, specialità e materiali storici propri di ciascun Corpo presente. La Croce Rossa ha mostrato materiale storico del suo corpo militare, era presente anche un ambulatorio mobile a disposizione per vari screening, come quello sulla glicemia, la misurazione della pressione, dell'ossigeno e della temperatura corporea, l’ecografia della tiroide e l’elettrocardiogramma. La Polizia locale ha mostrato come funzionano l’autovelox e l’etilometro. Nello stand dei vigili del fuoco c’erano gli attrezzi di pronto intervento, un drone, un quad del nucleo Sapr e un cane cinofilo per la ricerca di persone scomparse. I carabinieri erano presenti con i reparti subacqueo, artificieri, cinofilo e radiomobile, anche loro hanno mostrato la loro attrezzatura e come operano sul campo. Nello stand della Guardia di finanza hanno spiegato ai visitatori come operano i sommozzatori, i vari reparti e i droni per la ricerca di persone disperse o ricercate per reati. La gente ha cominciato ad affluire in piazza dopo che ha messo di piovere.

La fiducia

«È importante sapere come lavorano coloro che ci proteggono e spesso ci salvano la vita», commenta Franco Pinna, un visitatore. «Sapere come opera ciascuno di loro ci rende più consapevoli come cittadini e più fiduciosi verso le istituzioni», aggiunge Giulia Salis, un’altra visitatrice. L’iniziativa è stata organizzata grazie al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Giuseppe Castaldo. La Prefettura, insieme al Comune, con questi eventi punta a promuovere la cultura della legalità e della collaborazione tra istituzioni e cittadinanza. Domani, invece, dalle 18 si avrà l'occasione di conoscere a fondo l'attività giornaliera sul campo della Polizia di Stato con le unità cinofile, la Scientifica e la polizia stradale, che sarà presente insieme ai vigili del fuoco.

