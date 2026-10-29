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Settimo San Pietro.
30 ottobre 2026 alle 00:15

Forze Armate, mercoledì le celebrazioni per la Giornata dell’Unità nazionale 

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Settimo San Pietro celebrerà la Giornata dell’Unità nazionale delle Forze Armate mercoledì 4 novembre con una solenne cerimonia organizzata dall’amministrazione comunale con la collaborazione del gruppo folk “Il Nuraghe”, l’Istituto comprensivo scolastico del paese e le associazioni di volontariato. Prevista la partecipazione di una rappresentanza delle Forze Armate. Da programma, la giornata si aprirà alle 11 con la celebrazione di una messa solenne nella parrocchia di San Pietro seguita dal corteo dei partecipanti fino a via Gramsci, dove la cerimonia proseguirà davanti al Monumento della Pace col rito dell’alzabandiera e la deposizione di una corona di alloro in memoria dei caduti in tutte le guerre. Chiuderà la mattinata l’intervento del sindaco Gigi Puddu. Alle celebrazioni è invitata tutta la popolazione. Sono 33 i caduti in guerra originari di Settimo San Pietro, che li onora con la cerimonia delle Forze Armate ogni 4 Novembre. (r.s.)

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