Forze Armate, Mattarella a Cagliari  

Cagliari blindata in occasione della festa nazionale delle Forze armate in programma il 4 novembre. Mentre era naturale prevedere la partecipazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a sorpresa trapela che per l’occasione potrebbe essere nel capoluogo sardo anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Data per certa, invece, la presenza del ministro della Difesa Guido Crosetto e del presidente del Senato Ignazio La Russa.

Massimo riserbo

Ancora nessun particolare sul programma della giornata di cui si sta occupando direttamente il cerimoniale del Quirinale (come avviene per tutte le trasferte del Capo dello Stato) assieme al contrammiraglio Enrico Paccioni. Si sa solo che la manifestazione sarà celebrata nell’area portuale di Cagliari, tra le 11 e le 13. La premier potrebbe decidere di prendere parte alla parata anche all’ultimo momento. Ma la sua decisione sarà legata all’evoluzione del quadro in Medio Oriente. Ovviamente sarà garantito il massimo riguardo istituzionale per la Brigata Sassari.

Le agende

Le misure di sicurezza saranno eccezionali e - considerata l’alta densità di poligoni nell’Isola, da sempre oggetto di polemiche - dovranno tener conto di possibili iniziative antimilitariste.

Il Capo dello Stato dovrebbe trattenersi in città circa tre ore. Nel caso decidesse di venire, nell’agenda di Giorgia Meloni potrebbero essere inseriti anche alcuni incontri di carattere strettamente politico con i vertici sardi di Fratelli d’Italia. In questi giorni, infatti, a livello regionale e nazionale, si discutono gli equilibri delle forze del centrodestra in vista del voto delle regionali.

Scenari

All’ultimo tavolo romano è emerso che sulla Sardegna sono in corso una serie di approfondimenti: la Lega, che propone la candidatura del governatore uscente Christian Solinas, ha chiesto del tempo per riflettere, Maurizio Gasparri per Forza Italia ha fatto i nomi di Pietro Pittalis, Alessandra Zedda e Settimo Nizzi, mentre per Fratelli d’Italia Francesco Lollobrigida e Giovanni Donzelli hanno indicato solo il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. Così, se questa fosse la scelta del centrodestra, Meloni avrebbe la possibilità di benedire la corsa del sindaco alla guida della Regione. (ro. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA