Forze armate in festa fra cerimonie e stand 

Martedì 4 novembre, per la giornata dell’unità nazionale e delle forze armate si terrà a Cagliari, presso il Parco delle Rimembranze, una cerimonia commemorativa dedicata al ricordo di coloro che hanno sacrificato la propria vita per la Patria.

La giornata si articolerà in diverse fasi fino a metà pomeriggio.

Alle ore 11,50 deposizione di una corona d’alloro al monumento dei caduti, in segno di riconoscenza e memoria verso coloro che hanno difeso l’unità e la libertà del Paese. L’evento sarà presieduto dal prefetto di Cagliari, Giuseppe Castaldo, dal comandante del comando marittimo autonomo Ovest, l’ammiraglio di divisione Enrico Pacioni, con la partecipazione delle autorità civili, militari e religiose della città e della regione.

Dalle ore 10 alle ore 15 saranno presenti stand espositivi delle forze armate e dei corpi armati dello Stato presso la caserma Zuddas dei carabinieri, i cittadini avranno così l’opportunità di conoscere i compiti, le attività e i mezzi delle istituzioni militari impegnate quotidianamente al servizio della collettività.

Alle ore 12,15 cerimonia di consegna della bandiera tricolore all’istituto comprensivo “Dionigi Scalas” di Assemini, quale simbolo di continuità dei valori patriottici e di trasmissione del sentimento di appartenenza nazionale alle nuove generazioni.

Conclusione musicale alle ore 18, tra via Manno e piazza Yenne, concerto itinerante da parte della Banda della Brigata “Sassari”.

RIPRODUZIONE RISERVATA