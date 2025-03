Forze Armate e Polizia in preghiera a Bonaria: celebrato il Precetto Pasquale interforze 

Si è svolta nella basilica di Bonaria la solenne celebrazione del Precetto Pasquale Interforze che ha visto la partecipazione delle Forze Armate, di Polizia e degli enti preposti alla sicurezza. La cerimonia è stata officiata dall’arcivescovo, ordinario militare per l’Italia, monsignor Santo Marcianò, alla presenza delle principali autorità civili, militari e religiose dell’isola.

L’evento, tradizionale momento di raccoglimento e riflessione in vista della Santa Pasqua, ha rappresentato un’importante occasione per rafforzare i valori di unità, servizio e dedizione che accomunano tutti gli operatori della difesa e della sicurezza.

Durante l’omelia, monsignor Marcianò ha rivolto parole di incoraggiamento e sostegno a tutto il personale impegnato quotidianamente nella tutela della comunità, sottolineando il valore della missione di pace e solidarietà che caratterizza il loro operato. Ha inoltre ricordato il recente Giubileo delle Forze Armate celebrato a Roma, evento di grande rilevanza che ha visto la partecipazione di migliaia di uomini e donne in divisa, riuniti in preghiera per rinnovare il proprio impegno di servizio alla nazione.

L’ufficiatura è stata arricchita da momenti di preghiera e dalla musica liturgica eseguita dal coro polifonico, che hanno contribuito a creare un’atmosfera di profondo raccoglimento spirituale.

Con il rito del Precetto Pasquale si rinnova un forte messaggio di coesione e condivisione, valori fondamentali per affrontare le sfide quotidiane con responsabilità e spirito di servizio.

