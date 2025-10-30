VaiOnline
La festa.
31 ottobre 2025 alle 00:17

Forze Armate, cambia la circolazione 

Martedì 4 novembre, dalle 11 alle 12,30, sono in programma modifiche al traffico per le celebrazioni della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

L’ordinanza prevede il divieto di circolazione in via Sonnino, tratto da piazza Garibaldi a via Deledda; divieto di transito nella corsia riservata al trasporto pubblico locale (Tpl) alla rotatoria di piazza Lippi, direzione via Bacaredda; interdizione alla svolta a sinistra da via Carbonia verso la corsia riservata al Tpl, all’intersezione con via Sonnino; obbligo di svolta a sinistra all’intersezione di via Iglesias con via Oristano;obbligo di svolta a sinistra all’intersezione di via Satta con via Deledda; obbligo di svolta a sinistra all’intersezione di via Alghero con via Satta; circolazione contromano, regolamentata dalla Polizia Locale, nel tratto di via Alghero tra via Sonnino e via Satta; direzione obbligatoria a sinistra all’intersezione di via Bacaredda e via Paoli con via Farina; circolazione contromano, regolamentata dalla Polizia Locale, in via Sonnino (da via Deledda a via Alghero) e in via Iglesias (da via Sonnino a via Oristano), per i veicoli in sosta; direzione obbligatoria a destra all’intersezione di via San Lucifero con via Sant’Eusebio; direzione obbligatoria a sinistra all’intersezione di via San Lucifero con via Gregorio Magno.

