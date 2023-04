Forzati i contenitori per gli abiti usati 

Cambiano le mode tra gli incivili. Prima le buste colme di abiti e scarpe usate, quando i contenitori erano pieni, si lasciavano in strada. Adesso invece c’è chi s’intrufola all’interno, sceglie quello che può interessare e il resto lo sparpaglia per strada. Succede un po’ ovunque, in via Marconi come in via San Francesco davanti al cimitero, e ancora in via Fadda.

Sono cinquanta i contenitori per la raccolta degli indumenti usati distribuiti nei diversi quartieri del centro e delle lottizzazioni del litorale. Abiti e scarpe ma anche biancheria per la casa possono essere introdotti soltanto dentro apposite buste chiuse per bene.

Purtroppo però in tanti ne hanno fatto un uso improprio fin dall’inizio, arrivando a gettare all’interno anche altri rifiuti come addirittura l’umido.

