Forzano il posto di blocco e tentano la fuga nella 554: ladri d’auto arrestati 

Tentano di fuggire forzando il blocco dei carabinieri, ma la manovra non è riuscita e così i due occupanti dell’auto sono stati subito bloccati e arrestati dai carabinieri di Quartu per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Sono Roberto Rolesu, di 31 anni, e Antonello Dalpadulo, di 52, entrambi disoccupati, di Pirri e Selargius. Sono ora agli arresti domiciliari.

L'operazione è scattata lungo la Statale 554, in territorio di Monserrato. I militari del Radiomobile di Quartu, con alcune pattuglie delle stazioni di Sinnai, Monserrato e Selargius, stavano eseguendo ricerche mirate dopo il furto di un'auto messo a segno la notte precedente all'interno di un'autofficina di Macchiareddu. La stessa auto è stata poi localizzata in un parcheggio lungo la Statale: a bordo erano due uomini e il conducente ha accelerato bruscamente nel tentativo di aprirsi un varco. Una manovra azzardata, terminata con la collisione contro una pattuglia dei carabinieri sistemata in modo da ostruire la via di fuga.

Nonostante l'impatto, che ha causato danni ai veicoli e ferite lievi a un militare (poi medicato al pronto soccorso), l’equipaggio della pattuglia è riuscito a bloccare i due automobilisti, finiti poi agli arresti domiciliari. L'auto è stata restituita al proprietario. Ieri mattina Rolesu e Dalpadulo sono comparsi di fronte al giudice: scarcerati, hanno l’obbligo di dimora.

RIPRODUZIONE RISERVATA