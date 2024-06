Forzano e incendiano tre auto 

Un raid tra Cagliari e Monserrato con furti e l’incendio di tre auto. Ma anche indagini chiuse a tempo di record dai carabinieri della stazione di Monserrato, che sono riusciti a individuare e a denunciare i quattro presunti responsabili della notte brava. Gli investigatori sono risaliti a loro dopo aver raccolto diverse testimonianze ed esaminando le immagini registrate da alcune telecamere nelle quali i quattro giovani, ora messi sotto accusa dalle forze dell’ordine, hanno lasciato traccia. Per loro, al momento, sono scattate le denunce di furto, incendio e danneggiamento.

Furti in sequenza

L'operazione è stata coordinata dal capitano Ignazio Cabras, comandante interinale della Compagnia dei carabinieri di Quartu, e dal luogotenente Pierpaolo Sabiu, comandante della stazione di Monserrato. Tutto è stato ricostruito nei particolari: i quattro indagati avrebbero prima rubato un'auto a Cagliari. Subito dopo ne avrebbero forzato un’altra, portando via alcuni abiti conservati nell'abitacolo. Si sarebbero quindi diretti a Monserrato, dove la loro attenzione sarebbe stata attirata da un furgone fermo in un parcheggio del centro abitato. Forzato il serbatoio, i malviventi avrebbero aspirato la benzina, poi riversata su un’altra macchina parcheggiata dalla sera prima. Le fiamme hanno rapidamente raggiunto altre due auto in sosta, anche quelle rimaste danneggiate.

L’allarme

Qualcuno si è però accorto di quanto accadeva e ha informato i carabinieri di Monserrato, peraltro già impegnati in altre parti della cittadina. Le indagini sono iniziate immediatamente, sono state sentite alcune persone. Le immagini delle telecamere installate in diverse parti dell’abitato hanno fatto il resto.

Le denunce

Ora il fascicolo sulla vicenda è sul tavolo della Procura della Repubblica di Cagliari, cui il capitano Ignazio Cabras e il luogotenente Pierpaolo Sabiu hanno inviato un’informativa. Sulla vicenda si mantiene uno stretto riserbo.

La prevenzione

Monserrato è da giorni sotto lo stretto controllo delle forze dell'ordine, con posti di blocco in centro e nelle periferie. Diverse le persone denunciate per reati diversi, proprio grazie a questi servizi di prevenzione.

