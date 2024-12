Forza un posto di blocco, arrestato dai carabinieri  

Inseguimento da film ieri nel quartiere di Monte Rosello Basso. Un 29enne sassarese intorno alle 2.30 del mattino ha forzato un posto di blocco dei carabinieri in Corso Pascoli. Arrivato infatti sul posto, a bordo di una Ford Fiesta, ha deciso di ignorare l’alt dei militari e di darsi alla fuga lungo le strade del rione. L’uomo, incensurato, si è diretto verso piazza del Sacro Cuore imboccando una curva e dando gas al motore tallonato dalle forze dell’ordine.

In via Pavese poi la manovra improvvisa del conducente inseguito che ha causato il frontale con la gazzella dei carabinieri. Uno scontro in cui sono rimasti feriti due esponenti delle forze dell’ordine, visitati al pronto soccorso e a cui sono stati dati cinque giorni di cure, e lo stesso indagato. Il quale, in forte stato di alterazione psicofisica, e con sé portava una minima quantità di cocaina, si è ribellato all’intervento lottando e scalciando tanto da costringere i militari ad ammanettarlo. In tarda mattinata in tribunale la direttissima di rito dove, difeso dall’avvocato Costanza Uras, il 29enne ha dovuto rispondere delle accuse di lesioni e di resistenza a pubblico ufficiale. Il giudice Antonio Spanu ha accolto la richiesta del pubblico ministero che ha sollecitato l’obbligo di dimora, disponendo che l’uomo resti a Sassari e non si allontani dal proprio domicilio nelle ore dalle 20 alle 6 del mattino. E ha stabilito per il 25 febbraio 2025 la prima udienza del processo in cui la legale si è riservata di scegliere il rito per il proprio assistito.

RIPRODUZIONE RISERVATA