Forza Sinner, fallo anche tu  

Con la bandierina tricolore piantata sulle semifinali di ben cinque tabelloni del Roland Garros, le armate di Angelo Binaghi muovono alla conquista di Parigi. Ieri Jasmine Paolini ha conquistato una finale nel singolare femminile che soltanto Francesca Schiavone, Sara Errani (entrambe a Parigi), Roberta Vinci e Flavia Pennetta (a New York) avevano centrato nell’era Open. E oggi in coppia proprio con Errani cercherà il bis nel doppio. Intanto ha liquidato la pericolosa russa Mirra Andreeva in due set 6-3, 6-1. «Francamente non ci sono parole per spiegare il perché riusciamo a raggiungere tutti questi risultati», ha finto di sorprendersi il presidente federale Binaghi. «Spero che non sia un sogno, ma se lo è vi prego non svegliatemi». A svegliare Jasmine Paolini proverà domani alle 15 la polacca Iga Swiatek, numero 1 del mondo, ma anche se la battesse in finale non le impedirà di volare al n. 7 del mondo.

La vera finale

Chi vuole continuare a volare è Jannik Sinner. L’altoatesino si troverà oggi di fronte il suo rivale presente e (così prevedono tutti) futuro, lo spagnolo Carlos Alcaraz in una semifinale che sembra una finale: si gioca sul “Philippe Chatrier” alle 14.30 (non prima) e il pronostico è incerto. A seguire Ruud-Zverev. L’altoatesino sta trainando il nostro movimento ma a Parigi insegui gli altri azzurri. Come Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che si sono presi la rivincita di Melbourne su Bopanna e Ebden (7-5, 2-6, 6-2) e oggi conosceranno i rivali per la loro seconda finale Slam dell’anno. L’Italdavis esulta e le Atp Finals di Torino si avvicinano.

