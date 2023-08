«Forza Nico, tieni duro: devi vincere»  

«Tutte le mie preghiere e le mie energie sono per te. Forza, Nico!». L’ha scritto ieri su Facebook la cantante Claudia Aru, pubblicando una foto nel corso di un duetto con Joe Perrino, che da ieri è ricoverato in gravi condizioni nella Rianimazione del Brotzu.

Incitano il famoso rocker cagliaritano anche i componenti della band dei Golaseca: «Forza Nicola, non farci scherzi. Tieni duro, devi vincere: Joe Perrino siamo tutti con te», così come quelli dei Radiones: «Forza Joe!! Ce ne sono ancora di saloon da spaccare, cartelli da sparare, sceriffi da sfidare», e tantissimi altri cantanti e artisti che animano le serate estive cagliaritane. Come Mari Pisanu, storica voce dei Supereroi: «Nico, abbiamo ancora bisogno della tua voce. Resisti». Un’esortazione condivisa anche dalle Lucidosottile, nella speranza che «Joe si rimetta presto».

Ma tra Facebook e Instagram da ieri arriva costante una fitta pioggia di appelli e preghiere, anche di amici del 58enne. «Sei nato per combattere, resisti amico mio», scrive Carlo Leone Dubois, mentre Pierpaolo Madeddu rilancia: «Forza Guerriero, non fare scherzi. Siamo cresciuti nello stesso quartiere, cantando le stesse canzoni e dovrò venire a sentirti suonare almeno altre mille volte. Tieni duro».

La notizia dell’incidente è stata rilanciata anche dalle più importanti testate nazionali, comprese quelle di settore che ricordano la lunga carriera e i successo di Joe Perrino. «Ti seguo dai tempi di IRA Rercords», commenta Luciano Piras, un fan del cantante, «le band più brave eravate voi e i Litfiba. Per questioni di marketing vennero premiati Piero Perù e Ghigo Renzulli, ma voi spaccavate di più. Non mollare Joe, non mollare mai».

