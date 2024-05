Forza le auto in sosta: in cella 

I carabinieri l’hanno bloccato mentre tentava di entrare nell’abitacolo di una Ford Fiesta parcheggiata in viale Trieste, in piena notte. È stato così che Francesco Fadda, 57 anni, cagliaritano di Is Mirrionis, è stato arrestato dai militari della sezione Radiomobile della Compagnia cittadina.

A segnalare al numero unico per le emergenze uno-uno-due che era in corso il tentativo di furto, sono stati alcuni passanti: avevano notato l’uomo che tentava di entrare nell’utilitaria di proprietà di un cagliaritano di 36 anni. Quanto la pattuglia dei carabinieri è arrivata, Fadda è stato ammanettato. Secondo gli stessi carabinieri, poco prima l’uomo - formalmente residente nel quartiere di Is Mirrionis - aveva danneggiato anche il finestrino anteriore destro di una Smart parcheggiata nelle vicinanze.

L’arrestato ha trascorso la notte nelle camere di sicurezza. Dopo la convalida, il giudice l’ha rimesso in libertà con l’obbligo di presentarsi ogni giorno nella caserma dei carabinieri di Sant’Avendrace.

