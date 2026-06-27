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Iglesias
28 giugno 2026 alle 00:08

Forza lavoro grazie ai bandi per l’impiego 

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Più di cinquanta persone a Iglesias sono state impiegate nei diversi cantieri attivati grazie ai bandi LavoRas, Flex Security e agli altri percorsi di reinserimento lavorativo collegati alla riconversione industriale e alla Protezione civile. Una squadra che, da risorsa inutilizzata, è diventata una forza operativa al servizio della città, impegnata su tanti fronti.

A fare il punto sui vari impieghi nei diversi progetti avviati è l’assessore all’Ambiente e vicesindaco del Comune di Iglesias, Francesco Melis, che sottolinea il valore sociale ed economico dell’iniziativa. «Stiamo utilizzando lavoratori che erano fermi e li stiamo riconvertendo – racconta Melis -, riutilizzandoli e reinserendoli nel sociale nel vero senso della parola». Gli interventi realizzati riguardano la manutenzione delle aree comunali, l’abbattimento delle barriere architettoniche, la sistemazione di piccoli monumenti, ripristini urbani, strade, selciati e paletti parapedonali. «Con questi lavoratori stiamo facendo delle grosse economie – spiega Melis – perché riusciamo a realizzare tanti lavori direttamente con persone residenti, che vengono formate attraverso questi cantieri organizzati insieme ad Aspal. Un modello che consente al comune di ridurre il ricorso agli affidamenti esterni». Il progetto ha trasformato una situazione di inattività in un’opportunità concreta per tanti lavoratori, con benefici per la comunità: «Abbiamo fatto una marea di lavori per la città, reinserendo queste persone che cercavano un’opportunità lavorativa. - aggiunge Melis – La documentazione raccolta testimonia un’attività con un valore complessivo che supera il milione di euro».

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