Forza Italia tiene in scacco il sindaco 

Se non è una corsa a ostacoli, poco ci manca. Tra Documento unico di programmazione, bilancio consolidato e di previsione, le prossime quattro settimane si annunciano di fuoco per il sindaco Massimiliano Sanna. Forza Italia, che ormai da settimane gioca allo scoperto una partita contro il suo assessore Luca Faedda, tiene la maggioranza sotto scacco con 5 consiglieri. Ma non tutte le posizioni tra gli azzurri sono allineate e in soccorso del delegato al Bilancio e alla Cultura, ecco spuntare Francesco Pinna.

Gli scenari

Nelle ultime settimane, tra i corridoi di piazza Eleonora, il suo nome era spesso stato accostato all’Udc, il partito da cui ha preso le distanze a metà ottobre. Lui sorride e nega: «Solo chiacchiere, per il momento non ci sono movimenti in vista. In futuro, non si può mai sapere». Sul presente, invece, ha le idee ben chiare e non coincidono esattamente con quelle dei suoi colleghi di partito che vorrebbero un cambio immediato sulla poltrona alla destra del sindaco. «Non vedo perché dovrei sfiduciare Luca Faedda, sta lavorando bene - dichiara - I malumori ci sono in tutti i partiti. Per quanto mi riguarda ha piena fiducia». Non solo parole, Pinna lo ha dimostrato anche nei fatti, rimanendo al suo posto nell’Aula di via Carboni anche quando i suoi colleghi di partito avevano alzato i tacchi per dare un segnale forte alla Giunta (l’ultima volta, assieme a Paolo Angioi, in occasione del dibattito sull’individuazione delle aree idonee per l’installazione di impianti eolici, foto e agrivoltaici). Il banco di prova sarà il prossimo 10 dicembre, data fissata per la discussione del Dup, illustrato nel corso dell’ultima seduta. Passaggio strategico per definire le priorità e gli obiettivi dell’Esecutivo nel prossimo triennio.

Prova del nove

Il voto di Forza Italia sarà determinante per il via libera e gli azzurri potrebbero sfruttare l’occasione per far valere il proprio peso. La posizione più moderata di Pinna rischia, però, di scombussolare i piani degli altri forzisti. «Perché dovrei votare contro?», replica quando gli si chiede se si esprimerà favorevolmente sul documento. A quel punto Massimiliano Sanna, pallottoliere alla mano, avrebbe dodici voti assicurati, con una carta ancora da giocare: il consigliere di opposizione Sergio Locci che in più di un’occasione ha già offerto una stampella alla claudicante maggioranza di centrodestra.Il terreno è parecchio scivoloso, vietato assentarsi o per la Giunta di Massimiliano Sanna sarebbero davvero dolori.