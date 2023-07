Forza Italia, Tajani è il segretario fino al Congresso 

Avanti con Silvio Berlusconi ma senza di lui. E senza più la sua “maglietta” da presidente, ritirata come fece il Milan al suo capitano storico Franco Baresi. E perché «c'è solo un presidente» di Forza Italia, nessun altro avrà più lo stesso titolo. Il testimone passa quindi ad Antonio Tajani che, alla soglia dei 70 anni, diventa segretario fino al prossimo Congresso.

Acclamato all’unanimità con 184 sì da un Consiglio nazionale che si concentra in tre ore, Tajani ha la benedizione dei figli del Cavaliere, che in una lettera «molto affettuosa» e di incoraggiamento personale (che resta privata) e parallelamente al partito, con un monito per il post Silvio – «continuate a far valere gli ideali di libertà, progresso e democrazia che hanno contraddistinto il suo pensiero e azioni» - che Tajani è autorizzato a leggere.

Insomma il legame tra lui e la famiglia è solido e sotto gli occhi di tutti. Alla faccia di correnti e divisioni, azzerate per un giorno. E nell’assenza (annunciata) di Marta Fascina, l'ultima compagna di Berlusconi confinata nel ruolo di deputata. La svolta vera di FI sta nell’escamotage del segretario, che potrebbe rivoluzionare la galassia azzurra. Di fatto impone di serrare i ranghi, in continuità con Berlusconi e combattere uniti il calo dei consensi, nonostante l'11% vantato da Tajani citando un sondaggio. Quindi rimarca: «Tutti insieme dobbiamo rendere onore a quello che Berlusconi ci ha lasciato. Guai se i figli disperdono l’eredita del padre!». Il monito parte dalla consapevolezza che «in FI non può esserci un altro presidente dopo Berlusconi».

Tajani appena eletto, parla per mezzora e strappa applausi. «Ognuno deve sentirsi un militante che ci crede. Non solo in cerca di cariche e promozioni». Quindi elenca le 5 sfide del partito e insiste sulla riforma della giustizia che «non è contro i magistrati» e il garantismo di FI.

