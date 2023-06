Forza Italia scarica l’assessora 

«Roberta ha fatto sempre bene il suo lavoro», mette le mani avanti Argiolas, che in passato è stato anche lui assessore all’Agricoltura e Verde Pubblico; e spiega: «Di questo cambiamento abbiamo iniziato a parlarne un anno e mezzo fa. Non c’è una ragione in negativo; ma ogni tanto serve cambiare, portare novità». In precedenza si era parlato di tre possibili successori nell’assessorato; lo stesso Argiolas, e poi Giulia Argiolas e Laura Petronio: «Io ho deciso subito di tirarmi indietro perché doveva essere scelta in ogni caso una donna, per questioni di quote rosa», continua Argiolas, «mentre Giulia Argiolas sta ancora completando gli studi universitari, e avrà tempo in futuro».

A parlare è una nota consegnata alla sindaca Paola Secci, e scritta dal capogruppo del partito, Antonello “Lello” Argiolas, che in passato aveva già anticipato pubblicamente le decisioni prese in seno al partito: l’assessora Roberta Recchia, attualmente responsabile di Attività produttive, Agricoltura, Artigianato, Commercio, Turismo, Pubblica istruzione, dovrebbe lasciare il suo incarico. E dopo alcune settimane di valutazioni, tra i nomi papabili è saltato fuori quello di Laura Petronio, attualmente consigliera e in passato assessora con le stesse deleghe.

Tra le file della maggioranza consiliare sestese, in casa Forza Italia, i giochi sembrano fatti.

A parlare è una nota consegnata alla sindaca Paola Secci, e scritta dal capogruppo del partito, Antonello “Lello” Argiolas, che in passato aveva già anticipato pubblicamente le decisioni prese in seno al partito: l’assessora Roberta Recchia, attualmente responsabile di Attività produttive, Agricoltura, Artigianato, Commercio, Turismo, Pubblica istruzione, dovrebbe lasciare il suo incarico. E dopo alcune settimane di valutazioni, tra i nomi papabili è saltato fuori quello di Laura Petronio, attualmente consigliera e in passato assessora con le stesse deleghe.

Il capogruppo

«Roberta ha fatto sempre bene il suo lavoro», mette le mani avanti Argiolas, che in passato è stato anche lui assessore all’Agricoltura e Verde Pubblico; e spiega: «Di questo cambiamento abbiamo iniziato a parlarne un anno e mezzo fa. Non c’è una ragione in negativo; ma ogni tanto serve cambiare, portare novità». In precedenza si era parlato di tre possibili successori nell’assessorato; lo stesso Argiolas, e poi Giulia Argiolas e Laura Petronio: «Io ho deciso subito di tirarmi indietro perché doveva essere scelta in ogni caso una donna, per questioni di quote rosa», continua Argiolas, «mentre Giulia Argiolas sta ancora completando gli studi universitari, e avrà tempo in futuro».

La possibile sostituta

Laura Petronio frena. «Per il momento non ho nulla da dire», spiega, «non ho ricevuto nessuna convocazione, ma sarei comunque lieta di offrire il mio contributo». Sono giorni di calma piatta ma per i bene informati i giochi sono già fatti, e già la settimana prossima potrebbero arrivare novità. Giravano anche voci di liti in casa Forza Italia, con un’assessora Recchia assolutamente non disposta a dimettersi: «Non c’è stato nulla di tutto ciò, tutto si sta svolgendo tranquillamente, senza problemi», garantisce Argiolas.

No comment dell’assessora

Roberta Recchia preferisce per ora non rilasciare alcuna dichiarazione. In ogni caso l’ultima parola in questo gioco di nomine spetta proprio alla sindaca: «La nota mi è stata consegnata pochi giorni fa», racconta Paola Secci, «certo sono io a decidere e questa comunicazione è sicuramente molto importante; proprio per questo mi prenderò un po’ di tempo per valutare».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata