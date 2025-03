«Forza Italia rispetta l’accordo con gli alleati»  

Il Consiglio comunale torna in Aula giovedì con un ordine del giorno che sulla carta non dovrebbe destare troppa preoccupazione per il sindaco Massimiliano Sanna che, superato (con difficoltà) lo scolio delle variazioni di bilancio da oltre 800mila euro, ha ben altri grattacapi per la testa.

In attesa del vertice di martedì, a lasciare intendere che la crisi in maggioranza è tutto fuorché superata ci hanno pensato il segretario provinciale di Forza Italia, Giovanni Mascia, il responsabile degli Enti Locali, Andrea Loche, e il vicesegretario regionale Edoardo Tocco a margine della cerimonia di inaugurazione della nuova sala della Protezione civile, a Bosa, alla quale hanno preso parte anche il senatore Maurizio Gasparri, il segretario regionale, Pietro Pittalis, e il consigliere regionale, Alfonso Marras. «Gli accordi presi nel 2022 dalla coalizione di centrodestra sono sempre validi. Forza Italia è un partito di galantuomini e mantiene la parola data», si legge in un comunicato.

Non servono i sottotitoli per capire che il messaggio sia diretto ai quattro dissidenti del partito (Gianfranco Licheri, Davide Tatti, Paolo Angioi e Valeria Carta) che invece da mesi chiedono due poltrone al tavolo della Giunta, nonostante sulla loro testa penda un provvedimento di espulsione dal partito attualmente all’attenzione del collegio dei probiviri. La posizione ufficiale degli azzurri, dunque, è chiara: una delega valeva il loro peso dopo il responso delle urne, una delega vogliono mantenere. La matassa è difficile da sbrogliare e qualsiasi soluzione rischia di scontentare qualche alleato. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA