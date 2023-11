Forza Italia, ripeti Cagliari 

Dieci anni (e 9 giorni) dopo il trionfo di Cagliari, l’Italia torna in finale nel campionato del mondo femminile a squadre per Nazioni di tennis. Allora si chiamava Fed Cup, oggi Billie Jean Cup. Allora si giocava un match per volta (l’ultimo contro la Russia a Monte Urpinu), oggi ci sono le Finals tra le migliori 12 squadre concentrate in una sola città (Siviglia). Allora c’erano Errani, Pennetta, Vinci, Knapp, adesso Paolini, Trevisan, Cocciaretto, Bronzetti. Ieri in semifinale contro la Slovenia, la partita è stata chiusa già nei singolari: Martina Trevisan ha battuto Kaja Juvan con il punteggio di 7-6(6), 6-3, Jasmine Paolini ha completato l’opera piegando in tre set Tamara Zidansek per 6-2, 4-6, 6-3.

L’emozione

«Sono troppo contenta per la mia squadra, per il capitano che ci sostiene», esplode la lucchese che a Cagliarti c’era, portata dall’allora tecnico giovanile Garbin. «Una bella settimana ma c’è ancora un’ultima partita. Daremo il massimo e speriamo che vada bene». Il percorso è stato lungo, sin dal 2017 a Forlì quando la capitana Tathiana Garbin, Martina Trevisan e Jasmine Paolini hanno esordito in azzurro: «Siamo cresciute tutte insieme», conferma la fiorentina, «credo che questa squadra abbia avuto bisogno di un pochino di tempo, ma adesso ci siamo, siamo competitive, siamo davvero una rande famiglia, ci conosciamo da tanto tempo, siamo legate tutte l’un l’altra e non potrei essere più orgogliosa di noi. La dedica è per tutti le persone che lavorano per noi, dal presidente all’incordatore», conclude citando due cagliaritani, Angelo Binaghi e Jumbo Melis. «Un sogno partito da lontano è che si è realizzato con tanto lavoro delle ragazze, del team, della Federazione che ci ha sempre creduto, un vero lavoro di squadra», dice a SuperTennis la capitana Tathiana Garbin che ammette: «Sono in un turbinio di emozioni e sono orgogliosissima delle ragazze, hanno fatto qualcosa di straordinario, di cui devono essere fiere. Domani (oggi, ndr ) è un altro giorno e ci divertiremo. Siamo felici ma non accontentiamo». Uno sguardo al cammino fatto: «Martina e Jasmine le ho conosciute giovanissime, questa costruzione da lontano, con una mentalità lungimirante, dà ancora più emozione».

L’ultimo ostacolo

Oggi alle 10 la finale contro il Canada che ha superato 2-1 la Repubblica Ceca. Di Fernandez su Vondrusova e della stessa Fernandez in coppa con Dabrowski su Krejcikova-Siniakova i successi canadesi, dopo quello di Krejcikova su Stakusic.

