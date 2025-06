«Forza Italia resta nel centrodestra» 

«Forza Italia è sempre stata e resta nel centrodestra, il resto sono pettegolezzi da piazza Azuni». Il coordinatore provinciale degli azzurri, Antonello Picci, interviene dopo la frecciata su un possibile appoggio del partito al sindaco uscente Graziano Milia, e smentisce le voci di corridoio portate alla ribalta dal consigliere comunale di FdI Lucio Torru. «A breve verrà convocato il congresso cittadino, sarà lì che decideremo segretario locale e linea politica da seguire per le Amministrative del prossimo anno», annuncia Picci.

La stoccata di Torru

A lanciare la stoccata era stato l’esponente di FdI Torru, scelto dal suo partito come candidato sindaco da proporre al tavolo di coalizione. Un richiamo all’ordine rivolto alle forze e movimenti alleati, compresi nuovi gruppi civici locali, per ricostruire il centrodestra quartese e condividere un programma. Appello rivolto a tutti, dalla Lega a Sardegna 20Venti, sino ai Riformatori, Psd’Az, Udc, e tutte le sigle che siedono all’opposizione nel Consiglio regionale. Compresa Forza Italia: «Se è vero come dicono che stia pensando di fare una lista senza simbolo a sostegno di Milia, sarà spaccatura», il commento di Torru sulle voci di corridoio che circolano da alcune settimane.

La replica ironica

Immediata la replica di FI. «Lucio è un uomo simpatico, si candida a sindaco ogni cinque anni», ironizza Picci. «Lo fa ogni volta con un partito diverso, basta prendere L'Unione Sarda di cinque anni fa e verificare che la volta scorsa si candidò con il Psd'Az. E siccome gli vogliamo bene davvero, gli auguriamo di candidarsi ancora nei prossimi 50 anni, in modo che riesca a farlo con tutti i partiti che restano».

Poi le precisazioni sulla posizione del partito. «Forza Italia ha delle regole e strutture e parla per voce del segretario regionale e provinciale», spiega. «La scorsa settimana si è insediato il coordinamento provinciale del centrodestra sardista e civico che sarà l'organismo deputato a coordinare le scelte locali, Quartu compresa», sottolinea Picci. «È lo stesso coordinatore regionale e onorevole Pietro Pittalis, con cui ho un confronto quotidiano, che indica come unica strada quella di lavorare al tavolo del centrodestra, posizione peraltro condivisa da tutti i consiglieri regionali e gli altri organi di partito. Il resto sono fantasia o pettegolezzi da piazza Azuni. Nei prossimi giorni convocherò il congresso cittadino che eleggerà il segretario cittadino del partito e i membri della segreteria».

