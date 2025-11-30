VaiOnline
Tortolì.
01 dicembre 2025 alle 00:29

Forza Italia punta su forze fresche Simone Mascia segretario dei giovani 

Ventitré anni, di Tortolì, iscritto alla facoltà di Scienze giuridiche della pubblica amministrazione all’Università di Milano, Simone Mascia è il nuovo segretario provinciale dei giovani di Forza Italia. L’incarico gli è stato conferito sabato scorso dal segretario regionale dei giovani azzurri, Marco Dettori.

«Sono onorato di poter rappresentare a livello provinciale il partito giovanile», dice Mascia, «l’unico attivo nel nostro territorio. Dopo un percorso di formazione politica svolto tra il partito ogliastrino e quello milanese sono pronto a mettere le mie energie al servizio della comunità. Confido nella possibilità di instaurare un dialogo costante tra il nostro movimento giovanile e le amministrazioni locali. L’obiettivo è favorire il riavvicinamento dei giovani a un mondo politico spesso percepito come distante». All’incontro era presente anche Mara Mascia, vice segretaria provinciale degli azzurri.

