Forza Italia presenta i candidati 

Nel giorno in cui Forza Italia festeggia i 30 anni dalla nascita, a Nuoro il partito presenta i sei candidati della lista che appoggia l’aspirante governatore di centrodestra Paolo Truzzu alle prossime regionali. Il leader e parlamenteare Pietro Pittalis mette tre questioni sul tavolo della campagna elettorale azzurra: «Auspichiamo che questa sia la legislatura della svolta, soprattutto su tre temi come quello della mobilità, della sanità e dello spopolamento. Siamo indispensabili in un centrodestra pluralista dove rappresentiamo l’ala moderata, l’espressione autenticamente popolare, riformista, garantista europeista e atlantista». I candidati nuoresi per Pittalis «potranno dare grandi soddisfazioni e incidere sul percorso della governance. Crediamo di poter poter arrivare in doppia cifra». Questo l’obiettivo di Forza Italia che insieme al consigliere regionale uscente Giuseppe Talanas ieri ha presentato il medico Gianni Poggiu, l’imprenditrice di Desulo Maria Bonaria Peddio, l’ex consigliera comunale e assessora di Macomer Annamaria Secchi, il presentatore Giuliano Marongiu, e il medico di Siniscola Veronica Sirigu. A supportare la campagna elettorale nel territorio sono attesi il capogruppo al Senato Maurizio Gasparri e il vicepremier Antonio Taiani.

RIPRODUZIONE RISERVATA