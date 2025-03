Forza Italia, ora volano gli stracci 

L’attacco è frontale: in casa Forza Italia ormai è guerra aperta. La risposta dei quattro consiglieri dissidenti all’ammonizione ricevuta tre giorni fa dal segretario provinciale, Giovanni Mascia, rischia di tramutarsi in un “de profundis” per la coalizione di Massimiliano Sanna.

L’affondo

«Adesso parliamo noi», è l’incipit di un comunicato al vetriolo che oltre alle firme di Gianfranco Licheri, Davide Tatti, Paolo Angioi e Valeria Carta, porta in calce anche quella dell’ex capogruppo Gigi Mureddu. Uno sfogo senza filtri, neppure quando si tratta di dare un volto a chi, secondo gli autori, sarebbe il motivo dell’infinita crisi nel centrodestra. «Negli ultimi mesi leggiamo dichiarazioni rilasciate dal segretario provinciale di Forza Italia, Giovanni Mascia di Ardauli, il quale fino a tempi recenti ricopriva il ruolo di vice-segretario nazionale del Psd'Az di Cristian Solinas, che si sforza di alterare la realtà dei fatti e sembra intenzionalmente orientato a creare confusione tra la cittadinanza riguardo la situazione politica locale. La realtà, invece, è sotto gli occhi di tutti: una città ostaggio di logiche incomprensibili e di assessori non votati ma attaccati saldamente alla poltrona, che mistificano sistematicamente i fatti e che ne bloccano la crescita a solo scopo di assicurarsi la poltrona». Non ci vuole troppa immaginazione per capire che il riferimento sia al delegato azzurro nell’esecutivo, Luca Faedda, uno dei tre tecnici con Ivano Cuccu (Oristano al Centro) e Valentina De Seneen (Fratelli d’Italia).

Nessun passo indietro

Il concetto è espresso più chiaramente poco dopo: «Il gruppo consiliare di Forza Italia (Francesco Pinna escluso) legittimamente eletto dai cittadini, si sente in dovere di prendere una posizione chiara e forte, ribadendo la necessità di un'azione coerente e rispettosa degli impegni presi: maggiore rappresentatività di Forza Italia nel governo della città ed un netto cambio di passo che rafforzerebbe questa maggioranza». Nessun passo indietro, anzi, un contropiede per rimanere in ambito calcistico, visto che al cartellino giallo i 4 ribelli rispondono con un rosso diretto al segretario provinciale che sarebbe proiettato a «preparare la strada ad ulteriori cambi di casacca da parte di ex compagni di partito».

Attacco al sindaco

Poi l’affondo a Massimiliano Sanna al quale si chiede «di battere un colpo assumendo una posizione chiara e responsabile. Se il sindaco non sarà in grado di svincolarsi dalla morsa di ricatto nel quale è intrappolato allora sarà necessario prendere atto della situazione e considerare l'opportunità di un cambio di leadership».

L’opposizione

Più o meno quanto sostiene la minoranza consiliare che in una nota congiunta ribadisce: «Oristano ha bisogno di qualcuno che se ne prenda cura e lavori per risollevarla dallo stallo in cui si trova perché ormai da troppo tempo chi se ne dovrebbe occupare è impegnato a sopravvivere tra una crisi e l’altra invece che governare la città con ambizione e visione. È il momento di smettere di parlare di battaglie per le poltrone e concentrarsi sulle vere esigenze della città». in attesa del vertice politico di giovedì, stasera si torna in Aula, con lo spettro dei numeri.

