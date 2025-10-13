Forza Italia, non puoi sbagliare 

«Coraggio e rispetto». Chiede questo Gennaro Gattuso all'Italia, che stasera a Udine contro Israele gioca uno spareggio per gli spareggi, provando a isolarsi dall'eco della protesta fuori dallo stadio friulano. Se vince, la Nazionale ha di fatto la certezza del secondo posto nel girone di qualificazione Mondiale, che vuol dire playoff; altrimenti, rischia di rimettere tutto in gioco. Seppellita sotto la valanga di gol norvegesi la residua speranza di un aggancio al primo posto, la Nazionale confida nel buon vento azzurro del nuovo ct («ringrazio Spalletti per le sue belle parole, avrei voluto telefonargli») per superare l'ostacolo israeliano e lasciarsi aperta la porta per la Coppa del Mondo.

Non preoccupa più di tanto il ct il clima attorno alla partita, che neanche la tregua di Gaza sembra aver raffreddato, come dimostrano gli incidenti di sabato a Oslo. «Rispetto chi resterà fuori dallo stadio per protestare, anche se dispiace per le famiglie che volevano venire. In ritiro - ha raccontato il ct - siamo tutti felici nel vedere un fiume di gente che rientra a Gaza, e siamo felici per il ritorno degli ostaggi. Ma quando entreremo nello stadio, ci concentreremo sugli 11 mila tifosi sugli spalti».

In campo

Stando attenti, sottolinea Gattuso, a non ripetere gli errori dell'andata sul neutro di Debrecen, che rischiò di far saltare tutto fino al rocambolesco 5-4 di Tonali. «Gli errori commessi all'andata si correggono non con la grinta, ma con l'addestramento e guardando i video come abbiamo fatto noi: c'erano troppi corridoi aperti». Gattuso dice di temere le capacità offensive di Israele, «che ha giocatori veloci e tecnici davanti, saltano l'uomo e creano la superiorità numerica: e poi si giocheranno il tutto per tutto». Anche per questo, con le assenze dell'infortunato Kean e di Bastoni squalificato, e tenendo conto della fatica di Tallinn, il ct valuta bene i cambi. Mancini è il sostituto naturale al centro della difesa, più complicata la scelta davanti. «Pio Esposito ha giocato 75 minuti più recupero, non lo faceva da tempo». Più Raspadori, secondo questa logica, che Pio Esposito. In fondo basterebbe anche un solo gol più di Israele. «Ma non parlatemi dei playoff, ci dobbiamo ancora arrivare», sussurra uno scaramantico Gattuso.

Probabile formazione

Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Locatelli/Cristante/Frattesi, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui. Commissario tecnico: Gattuso

