Forza Italia,  Murino candidato alla segreteria 

Giorgio Murino, avvocato, una lunga esperienza nel Psd’Az, ex presidente dell’Ente Foreste è il candidato alla segreteria provinciale di Forza Italia. Decisivo il peso politico di Murino, sostenuto tra gli altri dai maggiorenti azzurri come Angelo Stochino, Franco Ammendola e Pierino Cannas e una serie di incontri con i vertici regionali che hanno chiarito il quadro delle forze in campo e sostenuto la tesi di una linea unitaria.

Renato Pilia, avvocato di Lanusei, assessore della giunta guidata da Davide Burchi, più volte indicato come possibile segretario, non ha al momento formalizzato la sua candidatura. Tuttavia non è esclusa la presentazione di una seconda lista, per quale servono 88 firme, un terzo degli iscritti al partito. La scadenza è fissata per il 20 febbraio, 48 ore prima del congresso, convocato dal segretario regionale Pietro Pittalis per il 22 febbraio alle 10 al teatro San Francesco di Tortolì. Nel corso dell’assemblea verranno eletti anche i 12 membri della segreteria provinciale. La campagna di tesseramento è stata un successo, con 275 soci. Gli iscritti al partito complessivamente sono 356. Pienamente centrato l’obiettivo di rilancio del partito, Valentino Lai, di Tertenia, candidato alle ultime regionali, è uno dei volti nuovi del partito. Ha sostenuto la campagna a Tertenia. «È il secondo centro con il maggior numero di tesserati, quindi non possiamo che essere soddisfatti. Con una buona segreteria dopo il congresso si riuscirà sicuramente a dare un offerta adeguata a quelle che sono le esigenze del territorio».

Il partito già guarda alle prossime scadenze, in primis la partita legata alla Provincia. (si. l.)

