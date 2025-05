Forza Italia, la sfida si gioca su viabilità e trasporti 

Con le elezioni provinciali sullo sfondo, gli stati generali ogliastrini di Forza Italia si sono riuniti per oleare gli ingranaggi. Venerdì sera la sala di via Mameli era gremita per l’assise convocata dal segretario provinciale, Renato Pilia. Presenti le varie componenti della segreteria in rappresentanza dell’intero territorio. «L’assise, all’insegna dell’unità di intenti del partito, ha toccato temi molto importanti tra cui sanità, giustizia, trasporti e spopolamento» ha commentato soddisfatto Pilia. Il responsabile del dipartimento Lavori pubblici regionale del partito, Paolo Stochino è intervenuto sulla viabilità: «Le arterie principali del territorio - ha detto - sono la Statale 125 e la Provinciale 27 che apre verso la Statale 389. Ci attiveremo con le istituzioni affinché la Tortolì-Villagrande diventi Statale così da avere una dotazione finanziaria importante e caratteristiche differenti rispetto a quelle attuali». Ha insistito sul coinvolgimento dei parlamentari perché «quest’aspetto diventa prioritario nella logica della trasversale sarda. Con questi interventi l’Ogliastra sarebbe meno isolata e più appetibile sia per il turismo interno che esterno. Ne beneficerebbero anche le attività industriali». La segreteria si è aggiornata per la programmazione dei prossimi eventi e impegni. ( ro. se. )

