Forza Italia insiste: «Il candidato uscirà dal tavolo comune» 

I giovani di Forza Italia - un centinaio, età media tra i 20 e i 25 anni, chiamati all’Hostel Rodia dal coordinatore regionale Josuè Melis (24 anni di Gesico) per la nomina della nuova dirigenza, sfidano la politica con la grinta e determinazione. Obiettivo: allargare la famiglia. «Lavoriamo per trovare le figure migliori per riorganizzare il movimento giovanile azzurro in Sardegna», dice Melis. «Anche in Sardegna abbiamo messo in campo i nostri giovani migliori che hanno dimostrato sui territori il loro valore», è il commento di Stefano Benigni, deputato e coordinatore nazionale dei giovani.

La squadra

Marco Dettori, vice e coordinatore provinciale di Sassari; Alessia Usai, di Cagliari e coordinatore dei dipartimenti; Federico Sanna, Oristano; Alessandro Mulas, Nuoro; Alessandro Vincis, Città Metropolitana di Cagliari e organizzazione; Alessio Carta, Studenti per la libertà; Edoardo Trogu, comunicazione; Andrea Saiu, enti locali, Manuel Minetti, formazione. I deputati Ugo Cappellacci e Pietro Pittalis stimolano i giovani e sintetizzano il tempo dell’attesa da qui alle regionali 2024 con un verbo: «Accelerare». Allungare il passo perché non tutti gli obiettivi sono stati centrati ma, aggiunge Cappellacci, «si possono ancora raggiungere». Solinas sì, Solinas no? «Il nome, tra tutti quelli che saranno proposti, salterà fuori dal tavolo comune». Pietro Pittalis: «Il centro destra riconosce i sardi protagonisti di una nuova fase politica finalizzata al cambiamento. Sul candidato alla presidenza deciderà la coalizione riconoscendo che ogni partito ha nomi validi. Il sottoscritto come sempre, è a disposizione per affrontare i problemi: trasporti, lavoro, sanità e altri. Fare quello che sta facendo Giorgia Meloni: prendersi cura delle persone»

