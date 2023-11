Forza Italia fuori dalla Giunta Conoci 

Fuori gli azzurri dall’esecutivo. Forza Italia ha osato appoggiare l’emendamento del centrosinistra sulla variazione di bilancio nell’ultima seduta di Consiglio comunale e così i due assessori in quota al partito sono stati privati delle deleghe. Da ieri Antonello Peru (Lavori pubblici) e Giovanna Caria (Demanio e Finanze) non fanno più parte della giunta di centrodestra. Lo ha deciso il sindaco Mario Conoci, in risposta allo sgambetto subito in aula con il voto ai due emendamenti delle opposizioni (primo firmatario Pietro Sartore) che hanno mandato in tilt gli equilibri di maggioranza.

Buona parte dei consiglieri di Forza Italia (ad eccezione di Tatiana Argiolas) e dell’Udc (in aula Nina Ansini e Christian Mulas), hanno fatto in modo di silurare i finanziamenti già destinati al Parco (50 mila euro) e al nuovo software al servizio per il turismo (150mila euro) chiesto dagli operatori. Quelle somme andranno invece al sistema di video-sorveglianza e allo sportello di mediazione familiare.

Riformatori, Noi Con Alghero, Lega, Psd’az e Fratelli d’Italia, in una nota, hanno chiesto agli azzurri di fare chiarezza, «dicendo ai cittadini e agli alleati - scrivono - quale sia la collocazione di Forza Italia: amministrare con il centrodestra nell'interesse di tutta la città, oppure tradire il voto dei propri elettori alleandosi con la sinistra». Il sospetto della coalizione è che l’ex sindaco Marco Tedde, leader di Forza Italia, voglia far saltare la maggioranza a pochi mesi dal mandato.

