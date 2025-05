Forza Italia: ecco il nostro assessore 

Dopo oltre due mesi di stallo, tensioni e veleni interni, la maggioranza di centrodestra che guida il Comune intravede una via d’uscita. Forza Italia è pronta a indicare al sindaco il nome del nuovo assessore, colmando così la casella vuota lasciata da Luca Faedda al quale Massimiliano Sanna aveva tolto le deleghe: una mossa che potrebbe riaccendere i motori dell’esecutivo dopo settimane di paralisi amministrativa.

No ai ribelli

Ma c’è un dettaglio che pesa come un macigno sulla tenuta della coalizione: il nome indicato non sarà di uno dei quattro consiglieri ribelli. Lo ha fatto capire chiaramente il segretario regionale degli azzurri, Pietro Pittalis, che avrebbe escluso categoricamente un “premio” per i dissidenti dopo che, qualche settimana fa, Gianfranco Licheri, Davide Tatti, Paolo Angioi e Valeria Carta avevano respinto la possibilità di indicare un assessore. Troppo poco per loro visto che la richiesta era stata chiara: due posti in Giunta o nulla. Un ultimatum che aveva congelato ogni margine di trattativa: troppo gravi le tensioni, troppo marcata la sfiducia verso chi, nelle scorse settimane, ha scelto la linea dello scontro frontale con la Giunta. I quattro forzisti in rivolta (sui quali pende ancora un provvedimento di espulsione all’attenzione dei probiviri) da tempo portano avanti un braccio di ferro durissimo con Sanna, criticando apertamente l’operato dell’Esecutivo e facendo mancare il loro sostegno in Aula, contribuendo di fatto all’impasse politica.

Gli incontri

Ieri era in agenda un tentativo estremo di mediazione con il sindaco che avrebbe dovuto finalmente incontrare il gruppo consiliare di FI (tranne Francesco Pinna che è sempre rimasto “fedele” alla maggioranza). Tentativo in realtà non attuato per sopraggiunti impegni del sindaco.

Forse anche alla luce della decisione presa poche ore prima dal partito guidato in provincia da Giovanni Mascia che si è detto pronto a chiudere il cerchio sul nome dell’assessore. E non è escluso che ad occupare la seggiola accanto a Massimiliano Sanna torni proprio Luca Faedda, reduce dal lungo “congelamento”.

Riflessi in Consiglio

Ipotizzare altre manovre appare improbabile, anche alla luce dei due fronti che nel frattempo si sono consolidati in coalizione per blindare i rispettivi delegati: Fratelli d’Italia e Udc da una parte, Partito sardo d’Azione e Oristano al centro dall’altra. Lo scenario che si profila per il rientro in Aula giovedì 29, insomma, non si discosta tanto da quello visto finora: Sanna, ostaggio di una maggioranza sfilacciata può contare solo su dodici voti, più quello del civico Sergio Locci.

Pochi, pochissimi, per garantire la governabilità in un Consiglio comunale sempre più simile a una trincea e dove ogni assenza, anche giustificata, può risultare pericolosa.

L’ordine del giorno della prossima seduta non dovrebbe impensierire più di tanto il primo cittadino ma a breve ci saranno da approvare le nuove tariffe Tari e diversi regolamenti. E in quel caso il terreno rischia di diventare molto scivoloso.

RIPRODUZIONE RISERVATA