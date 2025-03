«Forza Italia decida da che parte stare» 

Gli azzurri? «Devono sapere da che parte stare, il loro comportamento è ambiguo e solleva interrogativi nella coalizione». Forza Italia nel mirino del coordinamento cittadino dei Fratelli d’Italia che chiede chiarimenti in merito a presunte intenzioni, da parte del partito, “di aprire collaborazioni con il sindaco di Alghero, espressione di una lista civica vicina all’Alleanza Verdi Sinistra”. E non sarebbe la prima volta. Di Gangi, di FdI, ricorda quando il segretario provinciale di Forza Italia, Nanni Terrosu, appoggiò il candidato del centrosinistra Marco Murgia alle elezioni di Ozieri del 2022. «È inaccettabile che, mentre si lavora con serietà per il buon governo della nazione e si conduce un’opposizione coerente in città e in Regione, emergano ambiguità che minano la necessaria compattezza della coalizione». Il segretario cittadino di Forza Italia, Andrea Delogu, tiene a precisare che sui grandi temi il partito degli azzurri ritene «che si debbano superare le barriere ideologiche per il bene comune, come nel caso del futuro piano strategico della città. Ma siamo fortemente radicati nella nostra area naturale del centrodestra. Siamo, indiscutibilmente, il punto di riferimento dell’elettorato moderato e di centrodestra in città e le ultime elezioni regionali e comunali l’hanno pienamente confermato». (c.fi.)

