Forza Italia cresce: Tajani a Cagliari presenta le novità  

Il progetto di Antonio Tajani «per rafforzare il centrodestra e allargarne i confini» va avanti. Oggi il segretario di Forza Italia e ministro degli Esterio lo illustrerà a Cagliari, alle 11 al T Hotel, durante una conferenza stampa convocata anche per presentare le nuove adesioni al partito di Gianni Chessa, Piero Maieli e Alfonso Marras. Saranno presenti anche il segretario regionale azzurro della Sardegna, Pietro Pittalis, e i nuovi amministratori locali che hanno condiviso il progetto politico di FI. Alle 15,30, Tajani parteciperà, poi, all’evento “Agricoltura sarda. Dalla crisi della siccità ai problemi sulla manodopera: progetto Kirghizistan", organizzato da Coldiretti Sardegna presso la Cantina Sociale di Dolianova.

Draghi-Berlusconi

Ieri, intanto, è trapelata la notizia di un incontro a Milano tra Marina Berlusconi e l’ex premier Mario Draghi. La notizia del colloquio ha subito mandato in fibrillazione la politica. Colloquio che si è svolto nell'abitazione della figlia di Silvio Berlusconi dopo che l'ex governatore della Bce aveva presentato il suo rapporto sulla competitività in Europa. Di certo, la sua visita alla presidente di Fininvest e Mondadori cade in un momento delicato per il Paese, anche per le decisioni che saranno prese in vista della legge di bilancio e per la complessa partita che la premier Giorgia Meloni sta giocando con Bruxelles per il ruolo che Raffaele Fitto potrà avere nell'ambito della Commissione Ue. Temi che Draghi affronterà a Palazzo Chigi con la presidente del Consiglio.

RIPRODUZIONE RISERVATA