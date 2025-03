Forza Italia, cartellino giallo ai ribelli 

Forza Italia richiama all’ordine i suoi quattro consiglieri comunali “ribelli” che ieri, per l’ennesima volta, hanno girato le spalle alla Giunta (e soprattutto al loro stesso assessore, Luca Faedda) astenendosi in commissione dal voto su una variazione di bilancio.

È la seconda volta in pochi giorni, che si somma al duplice sgambetto in Aula: nella seduta di 9 giorni fa avevano risposto all’appello della vice segretaria, salvo poi trasferirsi nelle poltroncine riservate al pubblico; nell’ultima invece non si erano presentati e i lavori erano stati sospesi per mancanza del numero legale.

Cartellino giallo

Davvero troppo per il segretario provinciale azzurro Giovanni Mascia che, fresco di nomina, si è trovato a gestire i malumori del gruppo per la rappresentanza numerica del partito al tavolo dell’Esecutivo.

E dopo alcuni tentativi di conciliazione ora arriva l’ammonimento formale nei confronti di Gianfranco Licheri, Davide Tatti, Paolo Angioi e Valeria Carta «per gli atteggiamenti che non rispecchiano la linea del partito», spiega Mascia.

Il documento fa riferimento all’articolo 70 che contempla quattro misure disciplinari: il richiamo, per fatti di lieve entità; la sospensione, inflitta per gravi mancanze oppure in caso di recidiva; l'espulsione, per infrazioni gravi alla disciplina del movimento o per indegnità morale o politica; infine la revoca dell'affiliazione.

Per Licheri, Tatti, Angioi e Carta (Pinna finora ha dato regolarmente il suo supporto alla Giunta) è scattato il primo campanello: un cartellino giallo che rischia di diventare rosso se l’inversione a “U” non sarà immediata.

«Immagine da difendere»

«Il mio dovere è difendere l’immagine del partito che non è quella data in questo momento da una parte del gruppo consiliare - va avanti il segretario provinciale - abbiamo una linea, chi non intende rispettarla può ritenersi fuori». Per adesso una censura, che potrebbe essere l’anticamera di provvedimenti più incisivi nel caso in cui i quattro consiglieri dovessero continuare a mantenere una condotta di aperta polemica nei confronti della Giunta di Massimiliano Sanna.

La prova del nove

Per la prova del nove non bisognerà attendere troppo: il presidente dell’Assemblea civica ha già convocato le prossime sedute del Consiglio per giovedì 27e poi il 3 e l’8 aprile. Oltre a una serie di interrogazioni, interpellanze e una mozione del centrosinistra, si dovrà discutere anche la variazione di bilancio sulla quale i forzisti si sono astenuti.

L’intento del sindaco è arrivare all’appuntamento con un clima più disteso, passando attraverso il tavolo politico che potrebbe essere convocato per metà settimana prossima. Il condizionale è d’obbligo visti i continui rinvii, ma d’altra parte tornare in Aula in questa situazione sarebbe un gesto da kamikaze.

