Forza Italia, cambio al vertice Pittalis è il nuovo segretario 

Forza Italia Sardegna cambia allenatore. Il nuovo segretario regionale azzurro è il deputato Pietro Pittalis che subentra a Ugo Cappellacci dopo un regno durato dieci anni. L’ex governatore, anche lui deputato e presidente della commissione Sanità alla Camera, è da ieri responsabile del dipartimento Insularità del partito.

«In continuità»

Le nomine sono state ufficializzate ieri dal segretario nazionale Antonio Tajani che Pittalis ha ringraziato assieme al presidente Paolo Barelli: «È evidente la volontà del mio partito di dare sempre più importanza alle realtà territoriali», ha detto il parlamentare nuorese, «il nostro segretario ha riconosciuto l'opportunità di celebrare anche in quattro nuove province i congressi di Forza Italia valorizzando le specificità di ognuna. È un segnale di attenzione particolare alla regione sarda e per questo siamo già all'opera per dare continuità a quanto fatto dal coordinatore uscente Ugo Cappellacci che ringrazio per il lavoro svolto. Continueremo a valorizzare il territorio della Sardegna con tutti gli iscritti, gli amministratori, ad ogni livello, che saranno fondamentali nell'opera di radicamento. Ci prepariamo alle prossime sfide che ci attendono, a partire dagli appuntamenti comunali ed europei».

Il passo indietro

La nomina non è un fulmine a ciel sereno. Già sui social Cappellacci aveva annunciato di voler fare un passo indietro nonostante il buon risultato del partito alle regionali. «Nonostante l'affermazione di FI la coalizione è stata sconfitta, rassegnerò le dimissioni da coordinatore», aveva annunciato.

E ieri è sembrato ben felice di raccogliere la nuova sfida, quella di «assumere la guida delle battaglie sulla questione insularità. Sono pronto ad affrontare questo nuovo compito assieme a Tajani, ai nostri ministri, ai parlamentari nazionali ed europei e a tutta la squadra azzurra della Sicilia e della Sardegna che, come sempre, darà il suo contributo di idee, coraggio e passione, fondamentale per arrivare a raggiungere traguardi impensabili».

La sfida

Così, a poche ore dalla nomina, è già al lavoro su temi strategici. In particolare sulla continuità territoriale: «Le norme comunitarie sono chiare in materia ma il sovrapporsi di interpretazioni in contrasto con il dettato del Regolamento 1008/2008, finora ha frenato il varo di un modello che garantisca il diritto alla mobilità dei cittadini residenti, realizzando anche quel “ponte aereo” fondamentale per rendere raggiungibili le isole e superare le limitazioni al mercato». Ora, «è indispensabile un intervento politico per ripristinare un quadro normativo ispirato al principio della coesione territoriale, rispettoso dei diritti dei cittadini e delle imprese». Quanto al gap infrastrutturale, «va riavviato il percorso già promosso da Berlusconi nel 2009 e che prevedeva una ricognizione delle strutture per progettare e finanziare gli interventi in campo». Da presidente del dipartimento, Cappellacci incontrerà la settimana prossima il presidente della commissione Bicamerale sull’Insularità Calderone. (ro. mu.)

