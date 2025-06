Forza Italia archivia il terzo mandato 

Veti incrociati, dispetti, sospetti: dopo due settimane sembra sbiadire quel terzo mandato per i governatori di cui la Lega aveva fatto una bandiera, e che dopo una serie di no era rispuntato grazie a l’apertura a sorpresa di FdI. Ma la parola fine potranno metterla solo i leader - magari confrontandosi a margine del prossimo Consiglio dei ministri - e quindi uno spiraglio ci potrebbe ancora essere. Ma il crescendo di distinguo sembra segnare un punto di non ritorno. Soprattutto per il destino di Luca Zaia, che senza una riforma del limite ai mandati non si potrà più candidare alla guida del Veneto.

Trattativa inceppata

Il partito di Matteo Salvini - che tace, come Roberto Calderoli - rivendica il quindicennale buongoverno della Regione e chiede continuità. Ma i meloniani ricordano che i rapporti di forza elettorali sono cambiati e vorrebbero una presidenza pesante al Nord. La questione dei governatori in modo carsico agita la maggioranza da più di un anno. La recente apertura di FdI al terzo mandato - nel contesto di un «intervento di sistema», per citare il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami - poteva sbloccare la situazione e garantire un nuovo quinquennio per Zaia. Una via era stretta, soprattutto per i tempi, ma un solido patto politico l’avrebbe potuta blindare. E stando ai racconti di tutti partiti di maggioranza, sottotraccia una trattativa ci sarebbe stata eccome, almeno fino a tre giorni fa. Poi qualcosa si è inceppato. E per il Veneto si riparte dal via, come nel gioco dell’oca. Ma se salta il terzo mandato allora «si ridiscute su tutto», dice più di un meloniano.

Il dossier cittadinanza

Forza Italia, che ufficialmente ha sempre detto di no, prima ha chiesto di allargare la discussione all’Irpef, poi ha proposto di guardare a idee «che non sono nel programma», cioè lo Ius Italiae, evoluzione dello Ius Scholae. E l’insistenza degli azzurri sulla cittadinanza ha fatto saltare il banco. FdI «non ritiene» che sul tema si possa andare avanti, «visto anche il forte consenso degli italiani all’attuale legge» dimostrato dal flop del referendum. Secca la replica azzurra: «Per Forza Italia si mette fine alla discussione sul terzo mandato». E la Lega deve «prendere atto con grande rammarico - dice il responsabile enti locali Stefano Locatelli - a questo punto auspichiamo al più presto la scelta dei candidati».

