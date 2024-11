Forza Italia agli alleati: così non va 

Forza Italia è una bomba a orologeria, ma il sindaco non sembra percepire il ticchettio. Neppure l’ultimo segnale lanciato dagli azzurri in occasione della discussione sul piano attuativo di via Michele Pira sembra turbare Massimiliano Sanna, più concentrato a bacchettare la minoranza che ha abbandonato i banchi consiliari durante la presentazione del punto all’ordine del giorno. «Qui si predica bene e si razzola male - ha sbottato replicando alle parole della consigliera democratica Carla Della Volpe, che aveva invitato la Giunta ad avere maggiore coraggio nelle decisioni - i consiglieri hanno una responsabilità data dai cittadini che è quella di esprimersi in questo Consiglio: è un loro dovere farlo e non lo stanno facendo».

Fuori dall’Aula

La stessa intransigenza, però, risparmia gli alleati forzisti che, per l’ennesima volta, hanno fatto mancare il loro supporto alla maggioranza su temi importanti. Al momento della votazione in Aula è rimasto solo Francesco Pinna, mentre Gianfranco Licheri, Davide Tatti e Valeria Angela Carta hanno dato forfait (Paolo Angioi era assente giustificato). «Sono sicuro che abbiano avuto problemi - replica il sindaco - se fosse stato un segnale politico sarebbe andato via anche il consigliere Pinna, sono convinto della loro buona fede».

«Delibera pastrocchio»

Ma a puntualizzare che non sia trattato di una coincidenza è lo stesso partito. «Avevamo deciso da tempo di non partecipare alla votazione sul piano attuativo di via Michele Pira - conferma Davide Tatti - è un tema delicatissimo: quella delibera è un pastrocchio, ci sono una marea di dubbi che non sono stati fugati. Il consigliere Pinna si è ritenuto soddisfatto delle spiegazioni e in piena libertà ha votato, noi no».

Al di là del punto all’ordine del giorno, ci sono poi problemi irrisolti nella coalizione sui quali Forza Italia non intende soprassedere.

«Vogliamo il vertice»

«Prima o poi dovrà esserci un chiarimento - sostiene Tatti - dopo il tavolo regionale ci saremmo aspettati la convocazione di un vertice cittadino, invece nulla».

Sembravano archiviate le richieste di rimpasto in Giunta che gli azzurri avevano avanzato subito dopo l’ingresso nel partito dei tre ex di Prospettiva Aristanis, così aveva assicurato anche il segretario regionale, Pietro Pittalis. E invece no. «Abbiamo chiesto a più riprese un rilancio dell’azione amministrativa - chiarisce il neo presidente della commissione Bilancio - un rilancio che passa attraverso l’intero Esecutivo, compreso il nostro assessore».

«Accordo senza valore»

Luca Faedda resta nel mirino del suo partito, ma le ambizioni azzurre potrebbero non fermarsi ad una staffetta. «Gli alleati si arroccano su un accordo pre-elettorale che ormai non ha più valore - conclude Tatti - la geografia dell’Assemblea civica è completamente cambiata, ci sono nuove composizioni, molti gruppi non esistono più: a cominciare da quello del sindaco».

