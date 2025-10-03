VaiOnline
Lanusei.
04 ottobre 2025 alle 00:35

Forza Italia a congresso, Sandro Sulis segretario 

Ieri sera, all’Hotel Villa Selene, Sandro Sulis è stato incoronato segretario cittadino di Forza Italia mentre Marco Piras ha fatto il suo ingresso nel comitato cittadino. Ospiti d'onore per il congresso forzista, Pietro Pittalis, vicepresidente della commissione Giustizia alla Camera e segretario regionale, Giuseppe Talanas, consigliere regionale, e Edoardo Tocco, vicesegretario regionale e consigliere comunale a Cagliari. Unico in lizza per la carica di segretario, l’imprenditore Sandro Sulis, già segretario del Popolo della Libertà, tempi addietro. Oltre alla strutturazione dell'organico del partito, è stata l’occasione per affrontare tematiche come la sanità e la giustizia di fronte a rappresentanti regionali e nazionali del partito. Presente e padrone di casa anche Renato Pilia, segretario provinciale azzurro. «È un segnale importante di attenzione del partito al nostro territorio. C’è bisogno di tornare a parlare di politica, soprattutto di sanità, giustizia, viabilità, imprese. E questo vuole essere un momento costruttivo con i rappresentanti regionali e nazionali su temi cruciali per la cittadina e l’intera Ogliastra».

